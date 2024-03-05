«Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с призывом выслать из страны послов стран Европейского союза (ЕС), которые отказались встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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