«Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с призывом выслать из страны послов стран Европейского союза (ЕС), которые отказались встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.