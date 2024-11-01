Фото: "Единая Россия". Военный блогер Юрий Подоляка объяснил запрет на ношение хиджабов и никабов в школах, который был принят во Владимирской области.
"Ну так как депутат Хамзаев? Вы готовы спорить с президентом?"
Комментарии
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Алексей Сгибнев
В школах учатся дети дети а не религиозные общины ,не нравится езжайте к себе учитесь в мечете или где ещё учёба это наука а не религиозная секта.
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41 мин.
Поля Русс
👍👍👍👍👍
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29 мин.
александр перминов
Какой то депутатишко будет учить народ России а особенно главу Государства.Мое мнение таким не место в думе
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20 мин.
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