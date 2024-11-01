ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • александр перминов
    Какой то депутатишко будет учить народ России а особенно главу Государства.Мое мнение таким не место в думе"Ну так как депут...
  • Тамара
    Поэтому только расстрел!!!!! Надо всей страной требовать возврата этой высшей меры наказания. Не надо жалеть это - уж..."Фу, какой позор!...
  • Поля Русс
    👍👍👍👍👍"Ну так как депут...

"Ну так как депутат Хамзаев? Вы готовы спорить с президентом?"

"Ну так как депутат Хамзаев? Вы готовы спорить с президентом?"

Фото: "Единая Россия". Военный блогер Юрий Подоляка объяснил запрет на ношение хиджабов и никабов в школах, который был принят во Владимирской области.

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Комментарии
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Алексей Сгибнев
В школах учатся дети дети а не религиозные общины ,не нравится езжайте к себе учитесь в мечете или где ещё учёба это наука а не религиозная секта.
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41 мин.
Поля Русс
👍👍👍👍👍
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29 мин.
александр перминов
Какой то депутатишко будет учить народ России а особенно главу Государства.Мое мнение таким не место в думе
Ответить
20 мин.

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