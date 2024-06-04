Там где душа отдыхает: что нужно знать об отдыхе в Абхазии ?

«Апсны» — так называют свою землю абхазы, что в переводе означает «Страна души». Чистейшее море, первозданная природа, древняя культура, легендарное гостеприимство и вкуснейшая кухня — все это ждет вас в Абхазии.
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