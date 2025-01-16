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Белоруссия направила специальные подразделения к границе с Украиной: валуны и противотанковые ежи

Белоруссия направила специальные подразделения к границе с Украиной: валуны и противотанковые ежи

Об этом сообщают украинские средства массовой информации, при этом отмечается также, что через лес были натянуты колючая проволока.

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