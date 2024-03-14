Жилой комплекс в виде бутонов экзотических цветов появится в районе Обручевский

Жилой комплекс планируется построить на участке площадью 2,9 гектара в районе Обручевский на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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