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Финляндия предложит Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз русским

Финляндия предложит Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз русским

Приостановить выдачу гражданам России туристических виз для поездок в Европу намерен предложить премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, соответствующую инициативу он представит на заседании Европейского совета.

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