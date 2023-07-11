Взрослый сын не хочет помогать

Доброе утро.Хотелось бы узнать мнение у других людей, со стороны.Мне 48 лет, мужу 49, оба работаем, у каждого есть машина (в кредиты) есть своя общая трехкомнатная, два ребенка, дочь 10 лет, другой взрослый уже сын 25 лет, но он до сих пор живет с нами.