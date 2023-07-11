ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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    Представляю, если бы обучение было не бюджетным. Мать бы наверняка заставила его еще и почку продать вдобавок к денеж...Взрослый сын не х...
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Взрослый сын не хочет помогать

Взрослый сын не хочет помогать

Доброе утро.Хотелось бы узнать мнение у других людей, со стороны.Мне 48 лет, мужу 49, оба работаем, у каждого есть машина (в кредиты) есть своя общая трехкомнатная, два ребенка, дочь 10 лет, другой взрослый уже сын 25 лет, но он до сих пор живет с нами.

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Комментарии
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Вера Федорова
К приёмным, порой, относятся лучше.
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1 час.
Вера Федорова
А вы ещё с него стребуйте за пелёнки, распашонки...за кашку манную счёт выставьте. И ещё человек в чём-то сомневается. Беги, парень, от таких родителЕй, а то ведь за последние трусы стребуют((.
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1 час.
Наталия
Представляю, если бы обучение было не бюджетным. Мать бы наверняка заставила его еще и почку продать вдобавок к денежной компенсации.
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7 мин.

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