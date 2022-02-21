Что подарить на 23 февраля

Собрали всё самое интересное для сильной половины человечества.фото: freepik.com--> Давайте отложим пену для бритья и носки в дальний ящик! Мы собрали для вас классные подарки для сильной половины человечества на самый мужской праздник – 23 февраля! Властелины кино, книга Для ярых киноманов, фанатов режиссёрского и операторского мастерства – в общем, если ваш благоверный не только «пачками» смотрит фильмы, но и ему страсть, как интересно, что же происходит за камерой, и как создаются шедевры, то «Властелины кино» будет идеальным подарком.