Станислав Еремин: «Локомотив-Кубань» делает акцент на завтрашний день, но сказать, что сегодня эта команда неопасна, было бы ошибочно»

Помощник президента УНИКСа, заслуженный тренер России Станислав Еремин отметил, что соперник казанцев по предстоящему матчу Единой лиги ВТБ — «Локомотив‑Кубань» — может показать хороший баскетбол в игре с любым соперником.
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