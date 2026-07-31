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Взято под контроль село Веровка - движение к Приколотному продолжается

Взято под контроль село Веровка - движение к Приколотному продолжается

Российские войска развивают наступление на ряде направлений специальной военной операции. Значительными темпами (в сравнении со средней статистикой спецоперации) идёт продвижение на северо-востоке Харьковской области.

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