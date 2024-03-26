MOD Russia/via Globallookpress.com Сегодня 15K прочитали Атака на Киев 25 марта выявила постыдные проблемы американской ПВО, охраняющей столицу страны "У", и одновременно с этим продемонстрировала всему миру скорость и мощность русских ракет.
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