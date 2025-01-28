Ефремов может подать запрос на изменение условий наказания

Михаил Ефремов возможно обратится с просьбой о переводе в менее строгие условия отбывания наказания. Он имеет право подать соответствующие документы, так как срок его наказания позволяет это, рассказал правозащитник Иван Мельников.
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