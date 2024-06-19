Рано утром никто не ждёт трамвай в район Восточно-Кругликовский. Именно поэтому денег на трамвайную линию нет.
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Рано утром никто не ждёт трамвай в район Восточно-Кругликовский. Именно поэтому денег на трамвайную линию нет.