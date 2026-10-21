В партии рапса массой 1,6 тысяч тонн нашли семена карантинного сорняка, паразитирующего на растениях и способного привести к потере урожая до 95%.
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