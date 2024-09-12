Военкор рассказал о боевом духе у атакующих Курскую область подразделений ВСУ

На курском направлении кончились мотивированные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так о боевом духе украинских бойцов рассказал военкор Александр Коц, его слова приводит «Комсомольская правда».
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