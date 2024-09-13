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Отказ Украины от территорий, освобожденных Россией, и от членства в НАТО: кандидат в вице-президенты США от республиканцев представил «план окончания войны»

Отказ Украины от территорий, освобожденных Россией, и от членства в НАТО: кандидат в вице-президенты США от республиканцев представил «план окончания войны»

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в эфире «Шоу Шона Райана» представил потенциальный подход администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине, заявив, что он может включать создание «демилитаризованной зоны» на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

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