Отказ Украины от территорий, освобожденных Россией, и от членства в НАТО: кандидат в вице-президенты США от республиканцев представил «план окончания войны»

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в эфире «Шоу Шона Райана» представил потенциальный подход администрации Дональда Трампа по завершению войны в Украине, заявив, что он может включать создание «демилитаризованной зоны» на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.