Renault Duster второго поколения обновлен в Бразилии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Чуть больше года назад в Европе был представлен кроссовер Dacia Duster третьего поколения, а следом появилась его турецкая версия под маркой Renault.
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