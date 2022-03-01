Олимпийский чемпион по горным лыжам Кьетиль Янсруд объявил о завершении карьеры

Норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд объявил о завершении карьеры. «Скоростной спуск в Квитфьелле в эту субботу станет моей последней гонкой в качестве активного горнолыжника.

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