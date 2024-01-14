Амбассадором молодёжного сезона на стенде Петербурга на ВДНХ стал Селин

Артист провёл встречу с посетителями и сфотографировался со всеми желающими. Заслуженный артист России Сергей Селин стал амбассадором молодежного сезона на стенде Петербурга на выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
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