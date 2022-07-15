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Юрист Щербакова: за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тысяч рублей

Юрист Щербакова: за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тысяч рублей

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова рассказала, что новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года, его размер будет зависеть от вида транспортного средства.

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