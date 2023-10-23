Гагин: Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию России

Как отметил в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, киевский режим — это «обезьяна с гранатой», Украина может бездумно применять поставленные ей американские ракеты ATACMS для ударов по территории России — по всем объектам, «до которых сможет дотянуться».