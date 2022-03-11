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США отключили в России мобильную спутниковую связь Globalstar

США отключили в России мобильную спутниковую связь Globalstar

Как стало известно, международный спутниковый оператор Globalstar прекратил работу в России. Также прекратило работу совместное предприятие, созданное Globalstar совместно с «Ростелекомом».

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