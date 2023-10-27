Юрист Гусятников заявил, что мошенники могут украсть деньги с банковского вклада | ТСН24

Мошенники могут украсть деньги у россиян прямо с банковского вклада. Такое заявление сегодня, 27 октября, сделал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передают «Известия» со ссылкой на «Прайм».
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