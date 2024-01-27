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В «Целе» заявили о желании выкупить полузащитника Пруцева у «Црвены Звезды»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» оценил выступление полузащитника Егора Пруцева, который находит в словенском клубе на правах аренды, и ответил на вопрос о возможном выкупе 21-летнего игрока у «Црвены Звезды».

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