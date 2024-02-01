Томас Бах призвал уважать решение CAS по дисквалификации Валиевой

Global Look Press/Maksim Konstantinov Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой.
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