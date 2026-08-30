В Кремле рассказали о программе Путина на полях ВЭФ

Президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, откроет ряд производств в регионе, а также примет участие в пленарном заседании форума.
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