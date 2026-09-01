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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о победе над «Астон Виллой»: «Арсенал» доминировал, когда нужно было доминировать. И мы страдали, когда приходилось страдать. Я доволен»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета дал комментарий после победы над « Астон Виллой » (1:0) в матче 2-го тура АПЛ .

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