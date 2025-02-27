В Приморье выросла площадь природных пожаров

За прошедшие сутки площадь пожаров в Приморском крае выросла почти до 1,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает правительство российского региона со ссылкой на данные министерства по делам гражданской обороны и защите от ЧС.
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