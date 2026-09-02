НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

После практически закрытой границы с РФ в Финляндии рекордно выросло банкротство – заместитель СБ

После практически закрытой границы с РФ в Финляндии рекордно выросло банкротство – заместитель СБ

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов заявил, что после решения Финляндии практически закрыть границу с Россией привело к тому, что в стране был нанесен ущерб малому бизнесу, а показатели банкротств стали рекордными.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым