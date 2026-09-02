После практически закрытой границы с РФ в Финляндии рекордно выросло банкротство – заместитель СБ

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов заявил, что после решения Финляндии практически закрыть границу с Россией привело к тому, что в стране был нанесен ущерб малому бизнесу, а показатели банкротств стали рекордными.