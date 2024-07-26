В Актау ловят должников по штрафам

Для активизации работ по взысканию наложенного административного штрафа и проведения мер принудительного взыскания, с 22 по 30 июля текущего года на территории города проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Должник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии