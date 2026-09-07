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Ваша речь звучит беднее, если вы допускаете эту неочевидную ошибку в разговоре

Ваша речь звучит беднее, если вы допускаете эту неочевидную ошибку в разговоре

Можно быть очень умным и начитанным человеком и при этом проигрывать в разговоре собеседнику. Но есть один простой трюк, с которым вы зазвучите иначе.

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