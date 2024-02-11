Тото Вольф: Мне пишут и звонят в WhatsApp желающие выступать за Mercedes-AMG

LAT ImagesГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф рассказал, что ему уже поступают сообщения и звонки от пилотов, желающий прийти в коллектив на замену уходящему по окончании сезона-2024 британцу Льюису Хэмилтону.