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Аарон Тейлор-Джонсон признан самым красивым мужчиной в мире: кто ещё вошёл в рейтинг

Аарон Тейлор-Джонсон признан самым красивым мужчиной в мире: кто ещё вошёл в рейтинг

Лицо Аарона Тейлор-Джонсона признали самым красивым в мире. Лондонский хирург Джулиан Де Сильва определил топ идеальных мужских лиц по правилу золотого сечения.

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