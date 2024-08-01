Депутат Сидоров решил пропиарить оппозиционных кандидатов в думу Кургана. Видео

Депутат курганской городской думы Яков Сидоров, которого избирком не зарегистрировал на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», превратил свои соцсети в площадку для выступлений оппозиционных кандидатов.
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