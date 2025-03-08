Трамп ограничил полномочия Маска, — Politico

Президент США Дональд Трамп объяснил своей команде, что у предпринимателя Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в ведомствах, пишет газета Politico со ссылкой на американских чиновников.
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