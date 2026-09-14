В Нижнем Новгороде открылась «VOLGA Арена» — самая технологичная арена страны

Спустя более чем десять лет ожидания в Нижнем Новгороде открывается новый ледовый дворец. Сегодня болельщиков впервые примет «VOLGA Арена» — объект, который называют самой технологичной ареной страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Рубио заявил о на...
- Вячеслав Володин ...
- Вдова Кашпировско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым