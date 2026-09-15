В порту Тикси началось строительство глубоководного терминала Найба

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев дал старт строительству глубоководного грузового терминала Найба в арктическом порту Тикси (расположен на побережье моря Лаптевых в Якутии).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Первый в России в...
- Возрождение «Бело...
- Илон Маск: его ам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым