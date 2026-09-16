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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России по летнему биатлону. Халили, Латыпов, Логинов, Бабиков, Поварницын, Бажин выступят в индивидуальной гонке

17 сентября на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах пройдет мужская индивидуальная гонка.

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