Экс-президент Перу Толедо получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

В Перу бывшего президента Алехандро Толедо осудили на 20 с половиной лет тюремного заключения. Правивший в период с 2001 по 2006 годы президент обвиняется в отмывании денежных средств и получение многомиллионной взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии