Тренерский штаб сборной России посетил матч НХЛ "Тампа" — "Вашингтон"

Александр Мысякин, Sport24Эту встречу посетил тренерский штаб сборной России. На матче присутствовали главный тренер Алексей Жамнов и его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.