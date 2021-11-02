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Тренерский штаб сборной России посетил матч НХЛ "Тампа" — "Вашингтон"

Тренерский штаб сборной России посетил матч НХЛ "Тампа" — "Вашингтон"

Александр Мысякин, Sport24Эту встречу посетил тренерский штаб сборной России. На матче присутствовали главный тренер Алексей Жамнов и его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.

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