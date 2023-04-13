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Товарооборот России и Китая по итогам первого квартала 2023 года увеличился на 38,7 процента

Товарооборот России и Китая по итогам первого квартала 2023 года увеличился на 38,7 процента

В главном таможенном управлении КНР сообщили в четверг, что по итогам первого квартала 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,7 процента и достиг 53,845 миллиарда долларов.

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