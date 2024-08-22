Чернокожий депутат Украины: «Наши ребята в Курск зашли, так и мы должны показывать себя как можно лучше»

Чернокожий народный депутат Украины и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который три раза завоевывал медали на Олимпийских играх, упомянул ситуацию в Курске, комментируя поражение киевского футбольного клуба «Динамо» в Лиге чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии