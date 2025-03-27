В Еврокомиссии назвали условие для снятия санкций с России

ЕК: Вывод российских войск с Украины может быть условием отмены санкций Вывод российских войск с территории, которую Европейский союз (ЕС) считает украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).