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Стали известны адреса домов, где отключение горячей воды продлили до 16 июня

Стали известны адреса домов, где отключение горячей воды продлили до 16 июня

В отдельных районах Челябинска срок опрессовки тепловых сетей пролонгирован.Акционерное общество "УСТЭК-Челябинск" информирует, что первый этап гидравлических испытаний на первой тепломагистрали от Северо-западной котельной выявил повреждения труб различных диаметров (от 50 до 800 миллиметров).

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