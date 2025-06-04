Стали известны адреса домов, где отключение горячей воды продлили до 16 июня

В отдельных районах Челябинска срок опрессовки тепловых сетей пролонгирован.Акционерное общество "УСТЭК-Челябинск" информирует, что первый этап гидравлических испытаний на первой тепломагистрали от Северо-западной котельной выявил повреждения труб различных диаметров (от 50 до 800 миллиметров).