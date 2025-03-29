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Рогов прокомментировал встречу Зеленского с готовыми отправить военных на Украину странами

Рогов прокомментировал встречу Зеленского с готовыми отправить военных на Украину странами

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским срочную встречу в узком кругу с представителями генштабов стран, готовых отправить своих военных на Украину.

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Комментарии
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СБ
Сергей Белорозов
Они же не собираются воевать с Россией! Они же миротворческие!
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