Рогов прокомментировал встречу Зеленского с готовыми отправить военных на Украину странами

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским срочную встречу в узком кругу с представителями генштабов стран, готовых отправить своих военных на Украину.
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