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RT Russia

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«Сломана рука, перелом рёбер»: RT узнал подробности о пенсионере, выжившем при нападении медведя в Иркутской области

«Сломана рука, перелом рёбер»: RT узнал подробности о пенсионере, выжившем при нападении медведя в Иркутской области

81-летнего пенсионера из Иркутской области, чудом выжившего при встрече с медведем во время рыбалки, доставили бортом санавиации в больницу Качугского района, рассказали RT местные власти.

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