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Царьград

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КСИР призвал жителей отойти от баз США на Ближнем Востоке

КСИР призвал жителей отойти от баз США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции призвал жителей Ближнего Востока держаться подальше от военных баз США из-за обострения американо-иранского конфликта.

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