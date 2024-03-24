Бастрыкин поручил наградить людей, участвовавших в спасении граждан из «Крокуса»

Бастрыкин поручил найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе» Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти тех, кто участвовал в спасении людей во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле».
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