Бастрыкин поручил наградить людей, участвовавших в спасении граждан из «Крокуса»

Бастрыкин поручил найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе» Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил найти тех, кто участвовал в спасении людей во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле».