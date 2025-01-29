«Русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в специальной военной операции (СВО), об этом он рассказал Life.
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