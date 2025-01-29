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«Русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий

«Русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в специальной военной операции (СВО), об этом он рассказал Life.

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