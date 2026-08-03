Зеленский просил Трампа рассмотреть расширение использования Starlink для ударов по России

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к тогдашнему президенту США Дональду Трампу с просьбой разрешить расширить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов по территории России.
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